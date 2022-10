GP Malesia | Quartararo | ' Non ho nulla da perdere | possiamo cambiare la storia'

...conferenza stampa di presentazione del GP della. "Umidità e caldo Questo tracciato è uno dei più sfibranti, ma siamo pronti a lottare per dare il meglio. Sono convinto che Fabio...Nella seconda parte di campionato Fabioè stato protagonista di un'involuzione dal punto di vista dei risultati, tanto da scivolare in seconda posizione in classifica in campionato , alle spalle di un Pecco Bagnaia capace di ...Per la prima volta in stagione il francese si trova nel ruolo di inseguitore e a Sepang dovrà dare il tutto per tutto per continuare a sognare il titolo ...Il ducatista: 'C'è un po' di tensione nell'aria, ma la sto vivendo bene'. Il campione del mondo: 'Farò del mio meglio per recuperare 14 punti in due Gp' ...