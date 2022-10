Governo Meloni | la premier in pectore non fa sconti agli alleati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Alzi la mano chi si aspettava tante fibrillazioni per comporre la squadra didopo la schiacciante vittoria alle scorse elezioni. Eppure è proprio quello che è accaduto nelle ultime settimane dove una volta Matteo Salvini e l’altra Silvio Berlusconi hanno fatto a gara a creare turbolenze e imbarazzi per Giorgia. Giorgiaha fatto capire che sulla partita è chiusa e che non c’è spazio per una trattativa Ma con l’avvicinarsi delle consultazioni al Quirinale, le quali inizieranno oggi e dovrebbero essere piuttosto rapide, lainha lavorato sotto traccia per ricucire gli ultimi strappi che hanno interessato soprattutto il Cavaliere, il quale non ha digerito i veti su Licia Ronzulli nella squadra die quello ...