Enrico Mattei e l’intelligence La presentazione del libro di Mario Caligiuri

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “. Petrolio e interesse nazionale nella Guerra fredda”. È questo il titolo del volume curato daed edito da Rubbettino che verrà presentato a Roma presso la sala “Pio IX” di Palazzo Ferrajoli in Piazza Colonna 355 giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 9:30, in occasione della ricorrenza del sessantesimo anniversario della morte del presidente dell’Eni. L’incontro, che si concluderà con un intervento del prefetto Franco Gabrielli, sarà l’occasione per analizzare il prezioso contributo dicon Alfio Rapisarda (Eni), Andrea Margelletti (Cesi) e l’autore del(Università della Calabria), coordinati da Flavia Giacobbe (Formiche). Parteciperanno gli ...