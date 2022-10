Carraro | “Il Napoli è una delle squadre che ha sorpreso relativamente Nel 2004 ' '

(Di giovedì 20 ottobre 2022): “Ilè unache ha. NelDe Laurentiis salvò il club…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Franco, ex presidente della Federcalcio. Queste le sue parole: “È un campionato stranissimo soprattutto per il fatto che tra qualche giorno si fermerà e soffriremo come dei pazzi perché noi siamo solo spettatori. -afferma- Spero che vedremobelle partite, ma avremo un rimpianto grandissimo. Molti giocatori che giocano nel campionato italiano saranno impegnati. Il campionato è molto aperto, mi sembra che il, l’Udinese e l’Atalanta sianonovità, però si tratta di ...

AreaNapoli.it

Sono stato ala settimana scorsa e prima ancora a Bologna. Nelle prossime settimane dovrò ... con la collaborazione della Federazione Internazionale di Luigi, anche in altre regioni d'...La psicologa e psicoterapeuta in formazione Elena( @mselenacarraro ) affronta la tematica ... psicologa esperta in psicologia di comunità presso l'Università Federico II die membro ... Carraro: 'Il Napoli ha sorpreso Relativamente. Io tifo per un'altra squadra' L'ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Franco Carraro, ha rivelato la squadra del suo cuore.A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Franco Carraro, ex presidente della Federcalcio: “È un campionato stranissimo soprattutto per il fatto che tra qualche gior ...