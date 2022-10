Caro bollette | le difficoltà dei cittadini con le Cer ' Ci bloccano dalle regole'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) - Si tratta delle comunità energetiche rinnovabili che però non riescono ad avviare il processo della produzione e consumo di energia pulite. 70 in Italia sono bloccate. 'Manca il regolamento ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Tra le tante varianti del, tra le pieghe della protesta nelle piazze italiane, c'è un elemento di questa crisi energetica apparentemente bizzarro , conosciuto solo da chi possiede un ...- Si tratta delle comunità energetiche rinnovabili che però non riescono ad avviare il processo della produzione e consumo di energia pulite. 70 in Italia sono bloccate. 'Manca il regolamento ... Caro bollette, ecco tutte le misure messe in campo dagli Stati europei Notizie poco esaltanti sul versante bonus: sia quello per gli asili nido che quello anti inflazione da 200 e 150 euro sono a rischio ...Trovarne uno libero per controllare il caminetto fermo da anni è un’impresa. Uno nuovo Consegne nella prossima primavera ...