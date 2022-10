La Svolta

OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 OTTOBRE 2022 Oroscopo del giorno: Un bel dramma romantico potrebbe essere prevenuto dalla possessività, dall'ossessione e dall'intrigo poiché l'eroina ...CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna) - La storia di Lorenzo, il ragazzino di 14 anni malato didi Castel San Pietro Terme, sta facendo il giro del web. La madre, Francesca Ferri, sui social ha chiesto un favore per il figlio: non soldi o preghiere, ma lettere. Piccole missive in una ... Cancro e inquinamento atmosferico, una relazione tossica Oroscopo e previsioni della giornata di venerdì 21 ottobre: perplessità in amore per Gemelli, Mercurio in sestile a Sagittario ...Un disegno forte per un messaggio importante, la prevenzione del tumore al seno. Si chiama "Love Yourself" l’opera realizzata dallo street artist AleXandro Palombo ...