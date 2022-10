C40 | Gualtieri a Buenos Aires | Città di 15 minuti per affrontare sfida cambiamento climatico

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Agenzia Vista), 20 ottobre 2022 l'approccio delle Citta di 15è "il modo perle grandi sfide che ci aspettano" per quanto riguarda "la qualità degli spazi, l'accessibilità e la sostenibilità. Qualità significa anche allargare i servizi, i diritti della cittadinanza: bisogna avere i mezzi pubblici, la sanità, la scuola, ma anche la cultura, il verde, lo sport. Stiamo lavorando per creare un polo culturale di qualità anche nelle zone più periferiche della". Lo h detto il sindaco di Roma, Roberto, nel suo intervento al C40 di, il summit che riunisce i sindaci delle più importantidel mondo, nella sessione dedicata alladi 15. ...

