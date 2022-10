Atalanta | Zapata bloccato all'entrata della banca | 'Dove pensa di andare?'

'Dove pensa di andare Questo non è un posto per lei , vada da un'altra parte'. Sono queste le parole che Duvan, attaccante colombiano dell', si è sentito dire da un vigilante mentre entrava in banca . L'episodio razzista si verificato a Bergamo , come riportato dalla sezione locale del ...Duvan, cinque stagioni all', 166 presenze con la maglia nerazzurra e 79 gol segnati: un gran bel bagaglio, ma possono non bastare per conferire un certo grado di notorietà. E' accaduto ...Due maestri di calcio come Gasperini e Sarri si sfideranno per una sfida di alta quota in classifica con due squadre che stanno viaggiando a ritmi importanti verso traguardi decisamente gustosi. Due s ...L'ex capitano della Lazio Luciano Zauri è intervenuto a Lazio Style Radio per parlare del big match di domenica tra Atalanta e Lazio e sulle tematiche riguardanti i biancocelesti.