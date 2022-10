leggo.it

Stefanoguida della struttura di Rai Vaticano . Il giornalista romano per oltre 30 anni è stato in organico al Tg1. Diverse le esperienze maturate nella principale testata giornalistica ...(GUARDA GLI SCATTI DI UMBERTO PIZZIFESTA) IL PENSIERO DEI THINK TANK Non potevano mancare ... direttore di Rai News 24, Antonio Preziosi , direttore Rai Parlamento, Stefano, direttore ... Ziantoni alla guida di Rai Vaticano Stefano Ziantoni è alla guida della struttura di Rai Vaticano. Il giornalista romano per oltre 30 anni è stato in organico al Tg1. Diverse le esperienze maturate nella ...Lunedì 24 ottobre, al Mercato Centrale Roma, si festeggia il Mortadella Day, giunto alla sua decima edizione, e nato per celebrare l'anniversario del 24 ottobre 1661, quando il ...