Sonno ottava spia rischio cuore | ecco quanto bisogna dormire

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Milano, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Dimmidormi e ti dirò come sta il tuo. Scienziati americani della Columbia University Mailman School of Public Health di New York, autori di un lavoro pubblicato sul 'Journal of American Heart Association' e sostenuto da diversi enti Usa fra cui i National Institutes of Health, consigliano di aggiungere il parametroai 7 indicatoridel benessere cardiovascolare riassunti dalla società dei cardiologi statunitensi con la sigla LS7 (Life's Simple 7): oltre a fumo, dieta, attività fisica, indice di massa corporea Bmi, pressione sanguigna, colesterolo totale e glicemia a digiuno, ildovrebbe essere considerato l'discriminante. In particolare la sua durata, che idealmente dovrebbe essere "uguale o superiore a 7 ore, ma ...

Sanità Informazione

... una delle iniziative più amate e vissute da parmigiani e turisti, giunta ormai alla sua... saranno visitabili gratuitamente o con uno speciale biglietto ridotto : GOYA - GROSZ Ildella ...'La pandemia Covid ha portato a un aumento di ansia, depressione, disturbi del, panico ed ... nell'ultimo fine settimana Fondazione Progetto Itaca ha portato nelle piazze italiane l'... Terapie digitali: gli algoritmi come farmaci sono una realtà, ma l'Italia è in ritardo Alla pessima partenza stagionale, in campionato e in Europa, si aggiungono le ambasce per i conti societari che verrebbero ulteriormente appesantiti dall'eliminazione nel massimo torneo continentale e ...Volley, Mondiali femminili 2022: Usa ai quarti, successi per Brasile e Repubblica Dominicana nel match valevole per il penultimo turno della fase a gironi.