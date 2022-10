Scoperta la prima famiglia “allargata” neanderthaliana

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) – Un gruppo internazionale di ricerca è riuscito per lavolta a sequenziare il genoma di 13 neandertaliani vissuti negli stessi luoghi e nello stesso periodo, più di 50.000 anni fa, tra cui anche un padre e la sua figlia adolescente e un ragazzo con una parente adulta, forse una zia o nonna. Lo studio, pubblicato su Nature, che offre per lavolta una descrizione delle relazioni e dell’organizzazione sociale di una comunità di Neanderthal, è stato realizzato da un ampio gruppo internazionale di ricerca del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Germania), fondato dal premio Nobel per la Medicina Svante Pääbo. Alla ricerca ha partecipato anche l’unica ricercatrice italiana Sahra Talamo dell’Università di Bologna, direttrice del laboratorio di radiocarbonio BRAVHO (Bologna Radiocarbon Laboratory Devoted to Human ...