Regioni | Riforme e Salute tra le caselle ballerine Per il dopo Speranza inizia uno spareggio con Bertolaso in vantaggio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Calderoli in corsa per le Autonomie e Musumeci per il Sud. Cirielli più vicino ai Rapporti con il Parlamento. Centinaio "vede" il Turismo e Valditara l'Istruzione. La Pietra pronto per l'Agricoltura, Butti per l'Innovazione tecnologica...

lanuovapadania.it

... ma anche: organizzazione delle attività portuali, semplificazione e digitalizzazione delle ... I 9,2 miliardi andranno a finanziare interventi in 47 porti di 14diverse e di competenza ...La Fai Cisl ha avviato quest'anno una serie di confronti in tutte lein occasione del ... ma dalla politica dobbiamo pretendere serietà su tutti i fronti: basta con lecalate dall'alto, ... Il Pnrr prevede 6 riforme per prof e studenti. Ma le Regioni che chiedono l’autonomia, di quella per ... Resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici. Efficientamento energetico delle banchine. E poi opere di dragaggio e realizzazioni di nuovi moli. (ANSA) ...Il Mims pubblica il Rapporto “Investimenti e Riforme del PNRR per la Portualità”, previsti interventi in 47 porti localizzati in 14 regioni.