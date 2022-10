“Non faccio sesso da sei anni | per me non è una priorità” | la confessione privata di Brew Barrymore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Non dormo con un uomo da sei”. È questa la, assolutamente intima e privatissima, fatta da Drewnel suo blog personale. L’attrice 47enne, star di Hollywood diventata celebre grazie alla saga di Charlie’s Angels, ha deciso di confidarsi con i propri fan, affidando loro la sua riflessione su questidi astinenza e spiegando come dopo la separazione dall’ex marito Will Kopleman, nel 2016, non abbia più sentito l’esigenza del. “Da quando sono diventata una mamma single, non ho più avuto una relazione intima con un uomo, non ne sono stata in grado. La mia è una scelta consapevole, non sentivo e non sento l’esigenza di affrontare ancora una volta le dinamiche relazionali. Per me ilnon è una“, ha detto ...