Niko Pandetta arrestato Tirrito Co G I | “Può essere l’inizio di un cambiamento | lo Stato tenga alta la guardia”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Un arresto, cioè la perdita della libertà di unumano, non si festeggia mai; ma certo il segnale che loè presente in maniera concreta, unito aldi un totale cambio rispetto all’influenza sui giovani, deve far sperare in un futuro diverso”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I. (Comitato collaboratori di Giustizia) dopo l’arresto di(leggi qui), il trapper neomelodico nipote del boss catanese Turi Cappello. Il cantante, dopo aver pubblicizzato nei giorni scorsi sui social la notizia della sentenza della Cassazione, che aveva respinto il ricorso dei legali del rapper, rendendo definitiva la condanna a 4 anni per spaccio, si era sottratto al provvedimento, ma èrintracciato in zona Quarto Oggiaro dagli agenti della ...