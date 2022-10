Nella sostanza di un precipizio

Agenzia ANSA

... che aveva denunciato - ha ricostruito la Procura della Repubblica di Agrigento - di aver subito minacce e violenze sessuali reiterate come corrispettivocompravendita della...... una presenza dei cattolicivita civile e politica più efficace e incisiva. I cristiani ... Video fake Lorenzo Fontana: "bimbi fuori Ue sono animali"/ Bufala resta online ore Tarquinio in... Pd: Bonaccini, rinnovare classe dirigente nella sostanza (ANSA) - PALERMO, 18 OTT - Avrebbero spacciato stupefacenti all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara. I carabinieri stanno eseguendo sette misure cautelari, firmate dal gip ...«Non so come mai, però in aula le cose non sono dette come stanno. Nelle precedenti risposte sulla gestione degli organici ospedalieri erano stati omessi aspetti importanti, oppure l’assessore non era ...