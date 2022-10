Nardi | a Bergamo per correre verso i top 100

Sarà la terza apparizione di, tutte con wild card. Ma se negli anni passati l'aveva ottenuta perché la classifica non gli consentiva di entrare in tabellone, stavolta si presenterà al ...Nel prossimo turno ancora una trasferta, questa volta acontro l'Atalanta (sabato 15 ... A disp .: Leonardelli, Vannucchi, Messini, Saltalamacchia, Bigozzi, Vigiani,. Allenatore : Alberto ...Con oltre trecento posizioni scalate in dodici mesi, Luca Nardi punta nuovamente sul Trofeo Perrel-Faip di Bergamo, presented by BPER Banca.Il Next Gen azzurro, ancora impegnato a Napoli, cerca punti importanti per centrare la qualificazione alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals ...