Meghan Markle e i retroscena sulla morte della Regina Elisabetta | ' Momenti difficili accanto a Harry'

La morte della Regina Elisabetta ha sconvolto tutti, nessuno esente. E dopo un periodo di lutto, ecco cherompe il silenzio raccontando quei giorni pieni di dolore, raccontando alcuni retroscena su come lei e suo marito, il Principe Harry , abbiano vissuto quei momenti così difficili. Leggi ...A distanza di un mese dai funerali della Regina Elisabettatorna protagonista di un'intervista, questa volta a Variety. Tra le pagine racconta come lei e la Royal Family hanno affrontato il lutto e come si svolge la sua vita in CaliforniaLa morte della Regina Elisabetta ha sconvolto tutti, nessuno esente. E dopo un periodo di lutto, ecco che Meghan Markle rompe il silenzio raccontando quei giorni pieni di dolore, ...A un mese dai funerali della regina, la Duchessa racconta come lei e la famiglia hanno affrontato il lutto. Scopri di più su Amica.it ...