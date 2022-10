Luca Marinelli sarà Benito Mussolini | svelato il protagonista della serie M

interpreterà Benito Mussolini nella serie M., tratta dal romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega. La serie in otto episodi, targata Sky Original e prodotta da Lorenzo ...L'attoreinterpreterà Mussolini nella serie Sky basata sulla trilogia di Antonio Scurati. 'L'annuncio dinel ruolo principale è stato accolto da un applauso alla Festa del ...Inizieranno fra qualche settimana per sei mesi le riprese di M. Il figlio del secolo adattamento del romanzo vincitore del premio Strega di Antonio Scurati. Ne hanno parlato il regista.La serie in otto episodi è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma dal regista Joe Wright e dagli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino e racconta la nascita del fascismo e l'ascesa al po ...