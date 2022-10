Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ilhagliin mattinata al centro tecnico di, in vista della gara contro la Roma allo Stadio Olimpico in programma domenica 23 ottobre alle ore 20:45. Di seguito il report ufficiale : La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra.Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto esercitazione finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto.Rrahmani ha fatto terapie. Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.

LA NOTA - "Dopo il successo sul Bologna, ilhaquesta mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il ...Frustalupi vs Scurto in Torino -Le telecamere di Sportitalia hannole parole di Scurto in diretta televisiva e adesso si prospettano possibili squalifiche per l'allenatore del Toro. ...L'ambasciata russa a Roma 'non commenta' le parole di Silvio Berlusconi , secondo cui avrebbe 'ripreso i contatti' con Vladimir Putin . 'Non commentiamo, perché non abbiamo alcuna informazione ...A seguito del contrattempo di ieri gli azzurri hanno ripreso oggi gli allenamenti al SSC Napoli Konami Training Center. Nel report si legge che Anguissa ha svolto terapie e personalizzato. “Dopo il su ...