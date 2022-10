Grande Fratello Vip | salta il doppio appuntamento settimanale? L’indiscrezione

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)Vip, ilverrà sospeso? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore.Vip, il noto reality show di Canale 5 continua a riscuotere un clamoroso successo diretta dopo diretta. La settima edizione è iniziata da poche settimane e i concorrenti stanno già animando la Casa più spiata d’Italia con numerosi confronti e discussioni. La nuova edizione sta già regalando tantissimi colpi di scena ed inedite sorprese. Leggi anche —>vip amaurys perez rivela il motivo della sua partecipazione Ecco cosa è emerso:Ogni lunedì e giovedì, ilVIP va in onda su Canale 5 in prima serata. Il conduttore ...

Sky Tg24

...uncast internazionale del quale fanno parte anche Lorenzo Cervasio (Come un gatto in tangenziale " Ritorno a Coccia di Morto, Il Capitale Umano) nei panni di Federico De Gregorio,...Ascolta questo articolo IlVip continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena. Continuano i forti dissapori tra i concorrenti nella casa, che non perdono occasione di attaccarsi e accendere le dirette del ... Grande Fratello Vip 2022, chi sono i nuovi concorrenti. FOTO Elenoire Ferruzzi contro il Grande Fratello Vip 7 dopo le clip con le sue parole contro Ginevra Lamborghini 'Circo allucinante'. E Sara .... Di fronte alla richiesta di nuove spiegazioni da parte di ...Edoardo Donnamaria aveva un gemello, che tuttavia non è mai nato: la confessione al GF Vip 7. In queste prime settimane di Grande Fratello Vip 7 stiamo imparando a fare la conoscenza dei Vipponi e in ...