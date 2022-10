F1 GP Usa 2022 | cambio di motore per Leclerc | sarà penalizzato in griglia di partenza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) In vista del Gran Premio degli Stati Unitidi Formula 1, la Ferrari ha scelto di cambiare ilsulla monoposto di Charles. Per il monegasco, dunque, ad Austinun altro weekend in salita poiché la sostituzione delgli costerà cinque posizioni indi. I tecnici del cavallino rampante monteranno la PU 6 sulla F1-75 del numero sedici. La decisione è stata presa in prima persona dal team principal Mattia Binotto, al fine di apportare delle modifiche che introducono nuove soluzioni che saranno testate in funzione del 2023. L’obiettivo principale è lavorare sul miglioramento dell’affidabilità della vettura. SportFace.

Adnkronos

