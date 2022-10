(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Appuntamento giovedì 20 ottobre, alle ore ore 17.15, a palazzo Sant’Agostino in via Roma 103 acon il mondo del volontariato missionario. Previste le testimonianzedottoressa Wendy Maffei, ostetrica di rientro dall’Etiopia, di monsignor Marioche presenterà il “Progetto Vita” in Brasile, di Tommaso Maria Ferri, presidente. Modera il dottor Mariano Ragusa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

Appuntamento giovedì 20 ottobre, alle ore ore 17.15, a palazzo Sant'Agostino in via Roma 103 a Salerno con il mondo del volontariato missionario della Fondazione Rachelina Ambrosini . Previste le ...Appuntamento giovedì 20 ottobre, alle ore ore 17.15, a palazzo Sant'Agostino in via Roma 103 a Salerno con il mondo del volontariato missionario della Fondazione Rachelina Ambrosini . Previste le ... Da Wolisso a Jaiba attraversando Salerno. Evento della Fondazione Rachelina Ambrosini - Ildenaro.it Previste le testimonianze di Wendy Maffei, ostetrica di rientro dall'Etiopia, di monsignor Mario Salerno che presenterà il "Progetto Vita" ...Da Wolisso a Jaiba, attraversando Salerno e "Storie di una missione" di monsignor Mario Salerno: questi i protagonisti della presentazione che si terrà il 20 ottobre, alle ore 17, presso Palazzo Sant' ...