Cuccioli di cane abbandonati in un bidone dell’immondizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Lacedonia, durante un normale servizio di perlustrazione del territorio hanno rinvenuto e tratto in salvo settedidi razza meticcia. Isono stati rinvenuti nei pressi di unper la raccolta di rifiuti, in un sacchetto di carta chiuso. Ad attirare l’attenzione dei militari, il lamento delle piccole bestiole. I Carabinieri, dopo aver accertato che all’interno vi erano i, li hanno messi in sicurezza portandoli presso il Comando Stazione, e dopo averli rifocillati, ne hanno curato il trasferimento presso il canile di Montoro (AV), a mezzo di personale specializzato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

