Covid | Oms | “Variante Xbb in 26 Paesi” | ancora più contagiosa

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Una nuovadi Sars-Cov-2, ribattezzata Gryphon, finisce sotto i riflettori dell’Oms per la sua capacità di diffondersi. “Al 17 ottobre Xbb, un ricombinante di Ba.2.10.1 e Ba.2.75 con 14 mutazioni aggiuntive nella proteina Spike di Ba.2, è stata segnalata da 26, compresa l’Italia. Prove preliminari di laboratorio suggeriscono che Xbb sia lapiù immunoevasiva identificata fino ad oggi”, evidenzia l’Organizzazione mondiale della sanità nell’aggiornamento epidemiologico settimanale. Al 17 ottobre, continua l’agenzia Onu per la salute, 233 sequenze di Grifone e 609 sequenze dell’ulteriore sottoXbb.1 sono registrate nella banca dati Gisaid. Due le sequenze di Xbb.1 in Italia, in Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia, secondo l’ultima flash survey dell’Istituto superiore di ...