LA SPEZIA - Alle ore 15, allo stadio Picco, lo Spezia ospita il Brescia nei sedicesimi di finale di. I liguri, reduci dal 2 - 2 in campionato contro la Cremonese, nel turno precedente hanno estromesso dalla competizione il Como (5 - 1). Le Rondinelle, invece, a - 3 dalla Ternana ...RISULTATI: INIZIA SPEZIA BRESCIA! Finalmente ci siamo, pronti a vivere i risultati diche ci forniranno il nome delle tre squadre che accederanno agli ottavi di finale. Fabio Pecchia, ...Al termine della rifinitura, svoltasi in mattinata, il Parma ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Bari (ore 18), valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Il tecnico Fabio Pecchi ...Il fantacalcio in tempo reale sull'11° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici ...