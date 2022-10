Cagliari | nessuno coinvolto in crollo all' Università | in corso messa in sicurezza area

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), 19 ott. (Adnkronos) - Sono instamattina le operazioni dei vigili del fuoco per laindell', coinvolta ieri sera neldell'aula magna dell', in via Trentino a. Nella notte sono proseguiti gli interventi dei vigili del fuoco con squadre Urban search and rescue (Usar) e cinofili. E' stata esclusa la presenza di persone coinvolte.

... atterriti dal fragore dei muri polverizzati e hanno chiamato i Vigili del Fuoco, subito rassicurati dal custode che non c'era da temere per la vita di, il sindaco: 'Poteva essere ...I fatti Una palazzina dell' Università diè crollata . A collassare è stato l'edificio che ... frequentato di giorno per le lezioni di Lingue, non ci fosse. La palazzina si trovava sul ...Cagliari, 19 ott. (Adnkronos) - Non c'era più nessuno all'interno della palazzina dell'Università di Cagliari crollata ieri notte. Il rettore e ...Una palazzina dell'Università di Cagliari è crollata. A collassare alle 22 di ieri è stato l'edificio che ospita l'aula magna dell'ex ...