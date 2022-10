Bollette | attenti al fattore k 15% | ecco come evitare i sigilli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sì, ma poi, nello specifico, cosa succede a chi non paga? Basta una sola bolletta non saldata per restare senza luce? Esi fa a rateizzare il conto (sempre più salato) del gas? Ché qui il patatrac è appena iniziato: crescono i morosi, ma non i furbetti. È che sempre più italiani non ce la fanno. L'inflazione, gli aumenti che colpiscono pure la spesa al super e il rifornimento alla stazione di benzina, i salari che invece no, sono gli unici a restare tali e quali. È un problema. Mi-staccano-le-utenze, è la paura di milioni di famiglie che hanno già l'acqua alla gola., il pericolo c'è: però non è così imminente. Non è sufficiente un ritardo tra l'ultimo bollettino mav e il versamento alle Poste per vedersi chiudere automaticamente il contatore e tanti saluti. Anzitutto si deve passare per i solleciti: chi non paga una bolletta, prima ...