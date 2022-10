Bitonto | “uliveti trasformati in discarica” Cia Puglia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: “Le immagini degli oliveti bitontiniin vere e proprie discariche a cielo aperto non sono solo un pugno nell’occhio, sono un pugno nello stomaco. L’inciviltà e l’incuria, oltre a compromettere la bellezza del patrimonio rurale, mettono a rischio la sicurezza degli operatori”. A sostenerlo è Gennaro Sicolo, presidente Ciae produttore olivicolo bitontino a margine di un convegno organizzato da Cia negli spazi di Fiera del Levante. “Quest’anno la campagna olearia – ribadisce Sicolo – si avvia in salita, tra mille difficoltà vecchie, come la Xylella, e nuove come i rincari energetici e l’inflazione, per citarne solo alcune. Oltre a questo, ogni giorno siamo costretti ad attraversare gli oliveti e ad assistere a nuove discariche a cielo aperto che deturpano il territorio e ...

Noi Notizie

Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: 'Le immagini degli oliveti bitontini trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto non sono solo un pugno nell'occhio, sono un pugno nello ...Gli oliveti bitontini trasformati in discariche a cielo aperto. Lo stato di abbandono in cui versano le campagne della cittadina della provincia di Bari sono state denunciate dalla Cia, la ... Bitonto: "uliveti trasformati in discarica" A pochi giorni dall'inizio della raccolta della olive si è subito deciso di intensificare i controlli nelle campagne bitontine, negli ultimi giorni letteralmente assediati da ladrocini e ruberie. Ieri ...Torna l'olio nuovo in Puglia con il via alla raccolta di olive in un'annata caratterizzata dalla siccità che ha dimezzato la produzione di ottima qualità, mentre l'esplosione dei costi mette in ginocc ...