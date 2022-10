Basket | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna sfida il Partizan Belgrado per il riscatto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo la brutta sconfitta in Lituania contro lo Zalgiris, lascenderà in campo domani sera per andare a caccia del. Le V Nere affronteranno alla Stark Arena (alle ore 20:30) ilnella quarta giornata dell’. La squadra di coach Sergio Scariolo ha fin qui vinto soltanto una partita su tre in questa competizione (contro Berlino giovedì scorso) e domani avrà assolutamente bisogno di un successo per non cadere ulteriormente nei bassifondi della classifica, luogo in cui in questo momento c’è anche, e proprio, il. I ragazzi di Zeljko Obradovic, infatti, hanno perso tutti i match giocati finora e adesso si trovano in ultima posizione con 0 punti. ...