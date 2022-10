Calciomercato.com

' C'è dispiacere perché nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà il Parma e creato i presupposti per pareggiare e per portarla avanti'. Lo ha detto Michele, tecnico del, dopo l'eliminazione dei galletti dalla Coppa Italia, avvenuta per mano del Parma. ' Nel primo tempo - spiega il tecnico ai microfoni di Radio- siamo stati un po' ...Nessuna sostituzione per. Nella ripresa il primo squillo è delcon un tiro di Mallamo dai 25 metri parato in due tempi da Corvi. Prova a replicare il Parma dall'altra parte sull'asse ... Bari, Mignani: 'Troppo bassi nel primo tempo, ma resto fiducioso. Su Salcedo...' Parma-Bari, le dichiarazioni di mister Michele Mignani: "Creati i presupposti per pareggiare. C'è rammarico", le sue parole ...Notizie negli ultimi 10 minuti Pecchia: «Questa vittoria è il giusto premio per tutti» SportParma HOME (Oggi) - Le parole dei due mister, Fabio Pecchia e Michele Mignani, in conferenza stampa al termi ...