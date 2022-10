Atletico Madrid | Simeone taglia tre giocatori

Agenzia ANSA

... Getafe e Athletic Bilbao (2 - 2) ee Rayo Vallecano (1 - 1), la Liga torna in campo per ... Alle 20 c'è Real Sociedad e Maiorca, mentre alle 21 c'è la sfida tra il Realcapolista (fresco ...Betis "8. Atalanta " Lazio Pannello B (eventi opzionali) 9. Pisa " Modena 10. Sassuolo " Hellas Verona 11. Palermo " Cittadella 12. Chelsea " Manchester Utd 13. Udinese " Torino 14. ... La Liga: pareggi per Siviglia e Atletico Madrid Rodrigo De Paul e l’Atletico Madrid, storia di un amore mai veramente sbocciato. L’argentino sta facendo fatica a entrare nelle grazie di Simeone tanto che un addio a fine stagione è Leggi ...Intervistato in zona mista dopo la gara tra Atletico Madrid e Rajo Vallecano l'ex attaccante della Juventus Alvaro Morata ha parlato in zona mista. Queste l ...