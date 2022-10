Arrivabene scarica Paredes | flop totale | il sostituto è già in Serie A

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il regista argentino non sta convincendo la Juventus, pronta a tornare sul mercato a gennaio: serve un playmaker. Una delle problematiche maggiori in questo avvio di stagione della Juventus è stato, ancora una volta, il centrocampo. La zona che ha visto più acquisti e cambi in corsa nel corso dell’ultimo anno non si è ancora ripresa dagli addii, negli anni, di svariati campioni. LaPresseA partire da Pirlo, che con la Juventus ha disputato tre stagioni, non si è più riavuto un regista basso di livello mondiale. Il suo successore, Pjanic, ha saputo prendere le redini del centrocampo anche grazie a due Campioni del mondo come Matuidi e Khedira, veri fuoriclasse del ruolo. Nonostante i tanti infortuni, che hanno colpito soprattutto il sopracitato tedesco, la mentalità e la qualità portata negli anni da questi, Vidal e il primo Pogba sono state ineguagliate finora. Arthur è stato un ...