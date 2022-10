Anzio | crolla palazzina | donna estratta dalle macerie | è grave Si cercano eventuali dispersi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una villetta èta intorno alle 10 di questa mattina ad. E' successo in via dei Faggi 98. Launifamiliare è improvvisamenteta su se stessa...

Affidata al personale sanitario del 118 è stata trasportata al pronto soccorso die poi in un ospedale di Roma . Sul posto le strade sono chiuse dalla polizia locale , carabinieri e polizia di ...