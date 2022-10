Allo scrittore napoletano Antonio Pascale il Premio Chiara 2022

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Locon “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” (Einaudi) è il vincitore del, giunto alla trentaquattresima edizione. La cerimonia di premiazione del riconoscimento letterario intitolatoPierosi è svolta nella Sala Napoleonica del Centro Congressi Ville Ponti di Varese con la conduzione di Claudia Donadoni.ha ottenuto 66 voti, distanziando nettamente gli altri due finalisti: Alessandra Sarchi con 39 voti per “Via da qui” (Minimum Fax) e Michele Mari con 35 per “Le maestose rovine di Sferopoli” (Einaudi). Prima dello spoglio i tre finalisti sono stati intervistati dal giornalista,e critico letterario ...

Alle 16, dopo i saluti dell'assessore regionale a Turismo, Cultura, Istruzione e Diritto... storica dell'arte e dell'abbigliamento, e Federico Marangoni,, consulente storico e ... Il Booker Prize 2022 allo scrittore srilankese Shehan Karunatilaka