Xi promette | l’economia cinese non mantiene Il report Credit Suisse

(Di martedì 18 ottobre 2022) Da una parte i sogni del leader Xi Jinping, a un passo dal terzo mandato alla guida del Dragone, dall’altra la realtà dei fatti. La politicavive una dimensione parallela, ignorando i veri problemi del Paese: debito, crescita anemica, fallimenti della lotta al Covid. Forse, dentro la grande sala del Popolo a Pechino, dove è in corso il XX Congresso del Partito comunista, qualcuno si sarà chiesto perché mai il governo ha deciso di sana pianta di rimandare la pubblicazione delle previsioni per. Qualcosa che stride, nel momento in cui la Repubblica popolare celebra il suo leader. Il quale però non ne vuol sapere di offuscare il momento con scenari cupi e poco incoraggianti per la seconda economia mondiale. E così anche il numero due della Cina, Li Keqiang che nelle stesse ore in cui le previsioni sul Pil venivano ...