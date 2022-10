Soffri di pressione alta? Attenzione al freddo | è pericoloso | ecco cosa fare

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sedibisogna stare attenti a tanti fattori, tra questi c’è anche ildella stagione invernale che ècheper superare le fasi più critiche. È fondamentale controllare lasanguigna. Si tratta della forza esercitata contro le pareti delle arterie mentre il cuore pompa il sangue attraverso il corpo. L’ipertensione è il termine usato per descrivere la. Se non trattata, questa può creare diversi problemi di salute. Questi includono malattie cardiache, ictus, insufficienza renale, problemi agli occhi e altri problemi di salute. fonte foto: AdobeStockChi soffre di...

Tanta Salute

Salvate il soldato Ryan Le ambasciate e i servizi di intelligence operativi a Pechino furono messi sottodai rispettivi governi: bisognava sapere chi fosse davvero Xi e perché il Partito lo ...I medici non erano convinti dell invenzione, così la principessa fecesull ospedale affinché inviasse due rappresentanti a Copenaghen per testare i meriti dell invenzione. Poco dopo, il ... Ami fare la sauna C'è qualcosa a cui dovresti prestare attenzione Bere fra un litro e mezzo e due litri di acqua al giorno è fondamentale, soprattutto per gli anziani, per la salute del cuore. (ANSA) ...Presto nuovi farmaci per contrastarle. I dati dalla convention della North American menopause society. Oggi giornata mondiale ...