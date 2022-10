Prix Galien Italia 2022 ad Abbott per sistema misurazione glucosio

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) -ha vinto il prestigiosonella categoria 'Medicina e terapie digitali' per ildi monitoraggio in continuo del(Cmg) di nuova generazione FreeStyle Libre 3. Il dispositivo - ricorda l'azienda in una nota - è dotato della più recente e innovativa tecnologia con sensori ed è stato progettato pensando alle persone con diabete con esigenze di gestione più complesse. Ilè considerato il 'Nobel' per l'innovazione nella ricerca biofarmaceutica e riconosce l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione medica e scientifica. "Vincere ilrappresenta un importante riconoscimento al ...

A risdiplam sono stati riconosciuti prestigiosi premi, tra i quali in Italia il premio per l'innovazione 2021 per la categoria 'Farmaci orfani'. Siamo ... direttore medico Roche Italia - A risdiplam sono stati riconosciuti prestigiosi premi, tra i quali in Italia il premio per l'innovazione 2021 per la categoria 'farmaci orfanì. Siamo davvero orgogliosi di poter rendere ...