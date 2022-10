Oscar Mattei | bisnonno di 89 anni si laurea in giurisprudenza a Roma Tre | ‘Un’emozione unica’

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non bisogna porsi dei limiti quando ci sono obiettivi da raggiungere, lo sa beneche a 89si èto all’UniversitàTre in, ma con il desiderio di realizzare ancora uno dei suoi sogni, la. Una determinazione che è stata chiara al suo relatore, Ettori Battelli, che lo ha seguito nella stesura della tesi in diritto sportivo, ha sottolineato l’impegno del non più giovanissimo studente proveniente da Dragoncello che ha portato avanti la sua passione non avendo alcun problema neanche di relazione con i suoi colleghi più giovani. La scelta di rimettersi in gioco Quella diè stata una vita piena. Scandita da diversi impegni lavorativi, prima come venditore di aranciate nei ...

"Un'emozione incredibile, sono stati cinque anni meravigliosi". A faticatrattiene le lacrime quando esce dall'aula magna della facoltà di Giurisprudenza: a quasi 90 anni si è regalato una laurea e ad attenderlo, al bar di fronte la facoltà in via ostiense, ci ...Non è mai troppo tardi per seguire le proprie passioni e coltivare la conoscenza. Ne è un esempio, 89 primavere, che il 17 ottobre si è laureato in Giurisprudenza all'università Roma Tre, con una tesi sul diritto sportivo. Lui che quando è nato, nel 1933, la costituzione non era ...Oscar Mattei, romano, ex sarto, libraio e venditore di caramelle: all'Università di Roma 3 ha preso 100/110. Rettore "uno studente modello" ...