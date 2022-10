“Oggi è un altro giorno” | Orietta Berti | l’incidente mai superato

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nella puntata del 18 ottobre 2022 diè un, la conduttrice Serena Bortone ha intervistato la meravigliosache ha raccontato alcuni momenti importanti della sua vita che l’hanno segnata per sempre: dall’infanzia povera (ma felice) vissuta in famiglia alla tragica morte di suo padre che ancora ricorda in tutto ciò che fa.di papà Mafaldo Un destino segnato, quello di, che in famiglia ha da subito respirato musica grazie alla passione di suo padre Mafaldo che studiava canto: “Studiava da tenore. Poi non poteva permettersi di pagare gli studi ed è andato a lavorare”, ha spiegato alla conduttrice Serena Bortone, agli ospiti in studio e al pubblico a ...

Fanpage.it

Unsuo cavallo di battaglia politico è frenare l'applicazione della direttiva Bolkestein In ... Ma, più che mai, è assolutamente prioritario salvare decine di migliaia di posti di lavoro e ...... ciò lo rende il videogioco italiano più venduto di sempre; maparlarne ancora come di un ... " Per cui, facciamo ungioco ". A quel punto, Ubisoft Milano aveva di fronte un bivio: puntare su ... Orietta Berti torna in Rai dopo la scelta del GF Vip, sarà a Oggi è un altro giorno Una delle isole più famose dell’Arcipelago delle Filippine attrae i turisti da tutto il mondo in cerca di spiagge bianche, acqua azzurra e movida. Con oltre 7000 isole, l'arcipelago filippino non ha b ...È fatta. Dopo otto episodi la prima stagione di Rings of Power è terminata e possiamo dircelo serenamente: il rapporto tra l’ambizione di questo prodotto e i risultati è vertiginosamente sbilanciato d ...