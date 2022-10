NFL 2022 2023 | week 7 | programma | orari e diretta tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il calendario, il, glie le dirette tv relativi alla6 della stagione NFL. Altra settimana in cui le partite che verranno disputate saranno quattoridici, con quattro squadre che riposano. Si tratta di Buffalo Bills, Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles e Los Angeles Rams. Ilinizia con una sfida tra due squadre in difficoltà e che cercano entrambe una vittoria per restare in scia delle migliori. I Saints vanno in Arizona per sfidare i Cardinals. Menù domenicale che almeno sulla carta entusiasma meno rispetto al solito, ma spunti di interesse ce ne sono come sempre in abbondanza. La chiusura è affidata ai Patriots che ospitano i Chicago Bears. Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con cinque incontri in ...

Buffalo si prende la rivincita, Philadelphia resta imbattuta. Le squadre di New York stupiscono, la Tampa di Brady è in crisi, inaspettata. Sono i titoli della sesta giornata, che si chiuderà con il Monday Night fra Los Angeles Chargers e Denver Broncos. Kansas City - Buffalo 20 - 24 I Bills vincono nel Missouri vendicando la sconfitta beffa patita negli scorsi ...New York Giants (5 - 1) - Baltimore Ravens (3 - 3) 24 - 20: per l'ennesima volta Lamar Jackson a compagni scappano, salvo poi crollare nel finale. Il primo quarto si chiude sul 10 - 7 per i Ravens che ...Spettacolo al SoFi Stadium con i Chargers che riescono a battere i Broncos all'overtime (19-16 il finale). Decisivo un field goal di Hopkins. Una vittoria importante per la franchigia di Los Angeles c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...