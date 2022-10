Lunga vita ai Pinguini Tattici Nucleari e ai Maneskin | lì negli stadi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel giro di poche ore sono uscite due notizie che, fino a un paio di anni fa, sarebbero suonate fantascientifiche, ie iandranno a suonare a San Siro. La band romana, per altro, suonerà anche all’Olimpico di Roma, andando a fare una doppietta che il concerto del Circo Massimo, in effetti, lasciava presagire, isoldo out dopo neanche dodici ore dalla messa online delle prevendite. Se dico che un paio di anni fa la cosa sarebbe stata accolta con lo stesso stupore, che so?, della notizia dello sbarco a Piazza Duomo di un’astronave di maziani, Dio come sono antico, è perché un paio di anni fa, a parte gli appassionati giovani di indie, buona parte della nazione ignorava chi fossero i...