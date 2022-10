Lavoro | la proposta della “mini” settimana

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ladiprende corpo anche in Italia. A lanciare l’idea ai propri dipendenti è stata Intesa San Paolo, che ha proposto di rimodulare le 40 ore settimane, distribuendole su 4 giorni anziché 5. All’estero la “è già stata adottata in diversi Paesi e sembra funzionare piuttosto bene. In Italia, dove ilda sempre è concepito secondo certi standard, l’idea al momento è piuttosto divisiva. C’è chi la vede come un’opportunità per migliorare il proprio stile di vita e chi invece guarda con scetticismo al sovraccarico che si andrebbe a creare, con undal lunedì al giovedì. La “Ilcon la “avrebbe ...