La scalatrice iraniana scomparsa | Nessun giallo | sto tornando a casa L’hijab? Non l’ho tolto Era caduto

(Di martedì 18 ottobre 2022) Elnaz Rekabi, lache ha gareggiato senza hijab, ha scritto un post su Instagram per dire che il copricapo le è“inavvertitamente”. Nel post l’atleta si scusa per aver “fatto preoccupare tutti” e ha detto che stava. “A causa di un cattivo tempismo e della chiamata imprevista per scalare la parete, il mio copricapo si è inavvertitamente staccato”, ha spiegato, come riporta la Bbc. Nel messaggio la ragazza aggiunge che stavain Iran “insieme alla squadra, secondo il programma prestabilito”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

