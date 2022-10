Inter Miami | Higuain in lacrime dopo l’addio al calcio – VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’ex attaccante di Real Madrid, Napoli, Milan, Chelsea e Juventus ha appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo Gonzalo, attaccante dell’, ha appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo e stanotte ha giocato l’ultima partita con il club a stelle e strisce. L’ex Real Madrid, Napoli, Milan, Chelsea e Juve ha lasciato il campo inla sconfitta della sua squadra nei playoff di MLS contro il New York City, che ha passato il turno.chiude tra le?Nella notte si è conclusa la carriera del Pipita ?#MLS #DAZN pic.twitter.com/z2SXHPTVzH— DAZN Italia (@DAZN IT) October 18, 2022 L'articolo proviene daNews 24.

