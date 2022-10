“Ho riallacciato i rapporti con Putin | mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima…” L’audio di Berlusconi di LaPresse

(Di martedì 18 ottobre 2022) “I ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro, perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina. Io non posso personalmente fornire il mio parere perché se viene raccontato alla stampa viene fuori un disastro, ma sono molto, molto, molto preoccupato. Hocon il presidente, un pò tanto“. Sono le parole pronunciate da Silviodurante il suo intervento alla riunione dell’assemblea di Forza Italia alla Camera per l’elezione del capogruppo. Il partito ha smentito, ma un audio esclusivo dell’agenziaconferma le dichiarazioni. “per il mio compleanno mi ha20die unadolcissima. Io gli ho risposto ...

E infine la frase bomba: "Hocon il presidente Putin ". Dopo pochi minuti dalla fine della riunione però arriva a tempo di record la smentita dello staff del capo di Forza ...- Al regalo il Cavaliere ha risposto con bottiglie di Lambrusco... 'Sulla situazione in Ucraina non posso esprimere il mio parere per i mieipersonali, ma sono molto molto molto preoccupato'