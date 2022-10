Governo | c’è ancora un nodo sui ministri E Berlusconi si ritaglia un ruolo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ci siamo, ma quasi. L’accordo di via della Scrofa, con Silvioche va a “casa” di Fratelli d’Italia per fare la pace con Giorgia Meloni, entrerà nella storia. Al pari del patto del Nazareno con Renzi. Ieri sera la foto dei due leader aveva sancito la fine delle ostilità dopo le incomprensioni all’elezione del presidente del Senato, ma la quadra definitiva sulla squadra dinon èdel tutto definita. Ildella Giustizia Molto, o quasi, ruota attorno al nome del ministro della Giustizia. La cosa è nota: Forza Italia vorrebbe vedere Maria Elisabetta Alberti Casellati in quel, la Meloni invece preferisce Carlo Nordio. Due persone qualificate per farlo, ma appartenenti a due schieramenti diversi della stessa maggioranza. Ilsi porta dietro a cascata ...

Orizzonte Scuola

"Non ho mai parlato di compensazioni" per FI nella squadra di."Tra me e Meloni non c'è mai stata distanza. Ho insistito perché le cariche siano date secondo il numero di elettori". Meloni "mi ...Ai writer per sconcio case/treni "x mesi ai servizi sociali" . "La nostra riunione e' stata incentrata sulle cose piu' importanti da fare con il nuovo. Abbiamo parlato di tante cose, 5 o 6 cose importanti da fare subito". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in Senato dopo la riunione dei senatori di FI. "La prima - ha detto - ... Nuovo governo, Berlusconi vuole Ronzulli all’Istruzione: “Non c’è altra miglior collocazione per lei”