Ferrary Driver Academy | a Maranello sei futuri piloti da tutto il mondo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sono stati scelti i giovaniche saranno ala prossima settimana – dal 24 al 28 ottobre – per prendere parte alle FDA Scouting World Finals, ovvero la fase finale di valutazione e selezione che vedrà protagonisti i migliori talenti provenienti da varie parti del. Si tratta di sei ragazzi tra i 14 e i 16 anni di età che si confronteranno ae a Fiorano con l’obiettivo di entrare a far parte della Ferrari(FDA). Organizzazione. Anche quest’anno nella scelta dei candidati FDA ha potuto contare sulla propria rete di scouting a livello mondiale che fa affidamento su diversi partner: da Tony Kart per il monitoraggio dell’enorme panorama della categoria propedeutica per eccellenza, ad ACI Sport per le competizioni in monoposto in Italia ed Europa, ...