Corse clandestine di moto sponsorizzate sui social | denunciati due minori a Treviso

(Di martedì 18 ottobre 2022) Organizzavano e pubblicizzavano onlinedi. Con questa accusa sono statidue ragazzi di 14 e 15 anni in provincia di. Le indagini, coordinate dalla procura del Tribunale per i minorenni di Venezia, sono iniziate lo scorso settembre dopo una segnalazione. Una persona ha avvertito le forze dell’ordine che una trentina diciclisti stava per iniziare una gara di velocità nella zona industriale del comune di Riese Pio X. Una volta sul posto i carabinieri sono riusciti a identificare una decina di ragazzi, per lo più appena maggiorenni, che hanno ammesso l’intenzione di prendere parte a un raduno di “scooter truccati”. Le forze dell’ordine hanno individuato alcuni canali di messaggistica istantanea che sponsorizzavano l’evento con locandine e ...