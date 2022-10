Collezionisti di monete sull’attenti | spuntano pezzi rari dal valore inimmaginabile!

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un ritrovamento eccezionale che farà impazzire ied i numismatici:leintrovabili che valgono tantissimo La numismatica è una delle passioni più antiche ma ancora molto forti per tantissime persone. La voglia di collezionare, reperire e ricercareantiche e preziose è infatti molto diffusa nel mondo. Un tipo di collezionismo che L'articolo proviene da Inews24.it.

InformazioneOggi.it

... dunque, ricercatissimo daialcuni dei quali sarebbero disposti a sborsare una vera fortuna per diventarne i nuovi proprietari. È bene dunque controllare tra le propriein casa, ...Ma quali sono questerarissime dal valore molto alto Ecco le lire più ricercate dai, lire italiane di valore quali sono - Le 10 lire del 1946 : questa moneta , molto ... Fino a 4 mila Euro per alcune Vecchie Lire italiane, ecco cosa cercano davvero i collezionisti Qualcuno potrebbe, a sua insaputa, possedere una moneta da 1 centesimo il cui valore è, oggi, stimato in mezzo milione di euro. Controllate il portafoglio ...Big Eyes coin (BIG) sta superando ogni tipo di record, facendo il tutto esaurito nella fase 5 della sua prevendita.