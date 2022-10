Ciccio Graziani si racconta | “Il gol è un emozione meravigliosa”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 18 ottobre 2022)e l’amore per il gol Tra le pagine del Corriere della Sera, di martedì 18 ottobre, potete trovare un’interessantissima intervista a: dal suo amore per il gol, al ricordo di Paolo Rossi e tanti altri aneddoti. Ecco alcuni estratti. ?…?Agli inizi fu scartato perché troppo gracile. “Non passai il provino con Roma, Lazio e Juve, ero così secco che mi facevi la radiografia con un accendino. Mi presero al Bettini Quadraro, zona Cinecittà, e dopo all’Arezzo. Nel frattempo ero cresciuto, forte e robusto. Ma papà non ha mai visto una mia partita, nessuna, nemmeno in Nazionale, gli veniva l’agitazione. Però quando segnavo pagava da bere agli amici dell’osteria” Nel Torino, in coppia con Pulici, diventaste i Gemelli del Gol: 200 reti in 8 campionati (102 Paolo, 98 Francesco), lo scudetto nel ...